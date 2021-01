Sceaux 2021 - 3 au 7 février - Festival Sociétés en Transition(s)

Bâtissons une société durable et solidaire !

Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine organisent du 3 au 7 février 2021 la 5e édition du Festival Sociétés en transition(s). Au programme cette année : huit films dont un spécial jeune public, deux tables rondes, des animations et ateliers, dont une matinée dédiée au zéro déchet et à l’upcycling.

Du combat contre la désertification aux luttes sociales en passant par le consumérisme exacerbé et l’impact carbone du fret maritime, de nombreuses thématiques seront évoquées, dévoilant des solutions inspirantes pour bâtir un modèle de société plus durable et solidaire.

Cette année, une attention toute particulière est portée à l’engagement citoyen des jeunes générations avec 2 temps forts :

- lors du lancement du film « Douce France » avec les interventions des jeunes qui ont fait le film ainsi que le groupe d’étudiants de l’IUT de Sceaux qui ont organisé le programme du vendredi après-midi

- dimanche, avec 2 films où les jeunes et les enfants sont au cœur des sujets… un moment à partager avec ses enfants

Des solutions inspirantes pour demain avec des films et des animations

Mercredi 3 février

à 14h30, le festival débutera avec la projection du film d’animation « Le Cristal magique » au cinéma Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin).

à 16h, la bibliothèque de Sceaux organise une Heure du conte spéciale « Développement durable » (pour les 4-7 ans).

Vendredi 5 février

à 18h, au cinéma Trianon, la projection tout public en avant-première du documentaire « Douce France » fera suite à une table ronde réservée aux collégiens, lycéens et étudiants, animée par les étudiants de l’IUT de Sceaux en présence des jeunes acteurs du film. Participation possible à la table ronde qui débutera à 16h15

à 20h30, la journée se conclura par la projection du documentaire « Cargo : la face cachée du fret ».

Samedi 6 février

de 9h30 à 15h30, l’Ancienne mairie accueillera des ateliers zéro déchet et upcycling animées par les associations locales engagées dans les transitions

• AMAP – bio de Sceaux • Bourg la Reine en Transition & le collectif Scéen du Pacte pour la Transition • Citoyens producteurs • Colibris Vallée Sud 92 • Coquelicoop • Créativ’Envol • Jardin des voisins • La Ruche qui dit oui de SCEAUX • Légumes des jours • Les amis du Trianon • Let’it Blet • Recyclerie Etudiante • Repair Café 92 Sud & Repair Café Phénix Sceaux • Sceaux à Vélo • Sceaux smart & le Petit Voisin • Z.E.N. 2050 Maintenant – Sceaux Vallée Sud Grand Paris •

à 14h30, au cinéma Trianon, la projection du « Feu sacré » sera suivie d’une table ronde à 16h qui se déroulera en 2049 avec des jeunes, des experts et des entrepreneurs qui nous parleront du monde du travail, de l’industrie et de l’environnement.

à 18h, au cinéma Trianon, le film « Rouge », sélection officielle au Festival de Cannes 2020 sera présenté

à 20h, rendez-vous à l’auditorium du conservatoire de Bourg-la-Reine/ Sceaux (11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine) pour découvrir « The Great Green Wall ».

Un avenir durable pour nos enfants

Dimanche 7 février

à 11h, le festival se poursuit au conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux avec « 2040 », un documentaire qui imagine le futur de nos enfants en s’appuyant sur le témoignage d’experts.

à 14h30, le cinéma Trianon propose « Tout s’accélère », documentaire où un instituteur, ancien trader, s’interroge avec ses élèves de CM2 sur la recherche effrénée de toujours plus de croissance

à 15h, vous pouvez participer à une balade urbaine à vélo autour des lieux de la transition de Sceaux et Bourg-la-Reine !

Infos complémentaires

Programme à jour sur www.sceaux.fr courant janvier. Pour toute demande d'information : sceauxinfomairie@sceaux.fr

Festival également diffusé en ligne sur la plateforme 25eheure.com

En raison du risque de confinement, nous organisons aussi ce Festival en distanciel !

Ainsi, à l’heure dite dans le programme, il sera possible d’aller au cinéma Trianon, au Conservatoire… ou bien sur la plateforme 25ème Heure.

www.25eheure.com est une salle de cinéma en ligne qui diffusera aussi les tables rondes.