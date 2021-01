Un pas de plus en faveur de l'autoconsommation collective

Un an après la mise en application de l’arrêté , les retours d’expérience ont montré que le périmètre était trop restreint pour les zones rurales dans lesquels les habitations sont souvent dispersées et isolées. Pour encourager les installations d’autoconsommation, le gouvernement a alors décidé d’élargir la distance réglementaire séparant deux sites en la faisant passer de deux kilomètres à vingt kilomètres via un nouvel arrêté. En revanche, le seuil de puissance cumulée des installations de production reste inchangé, contrairement au projet d’arrêté initial qui souhaitait le faire passer de 3 à 5 MW.

Ressources complémentaires