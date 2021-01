L'OEACP lance un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de son nouveau mécanisme de soutien aux politiques de recherche et d'innovation.

Les autorités nationales et régionales des 79 Etats membres de l’OEACP peuvent désormais faire appel au mécanisme de soutien aux politiques (MSP) pour améliorer la qualité et l'efficacité de leurs systèmes de recherche et d’innovation.

Ce mécanisme novateur a été lancé en janvier 2021 par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), pour stimuler la recherche et l'innovation (R&I) et accélérer le développement durable de ses Etats membres.

Composante clé du nouveau programme de recherche et d'innovation de l'OEACP, le MSP est financé par l’Union européenne à travers le 11ème Fonds européen de développement (FED) et mis en œuvre par le Secrétariat de l'OEACP.

Les performances en matière d'innovation dépendent non seulement d'un financement et de compétences appropriés en matière de R&I, mais aussi de la mise en place de cadres politiques adéquats. Les investissements dans la R&I ont un impact beaucoup plus important s'ils s'accompagnent de réformes pour améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes et des politiques de R&I.

Le MSP contribuera à créer un environnement de R&I plus inclusif et efficace en soutien au développement durable dans les Etats membres de l’OEACP.

Le MSP fournit, à travers différents services, un soutien pratique aux autorités publiques nationales ou régionales des Etats membres de l’OEACP (en charge de la R&I et de l'enseignement supérieur) pour :

améliorer la conception et la mise en œuvre de politiques et de stratégies de R&I fondées sur des données probantes ;

soutenir le développement des capacités nationales de R&I nécessaires à la transition vers des économies autonomes fondées sur la connaissance ;

encourager les possibilités de collaborations entre les institutions de R&I, les entreprises, les universités et les organisations de la société civile, afin de libérer leur potentiel d'innovation.

Manifestation d’intérêt

Les responsables politiques et les décideurs qui souhaitent soumettre une demande peuvent accéder à un large éventail de services à la demande et sur mesure. Des experts de haut niveau des Etats membres de l’OEACP et de l'UE, ayant des connaissances pratiques dans les domaines concernés de R&I, seront invités par le MSP à effectuer ces services.

Veuillez consulter la documentation suivante relative au présent appel à manifestation d'intérêt :

- Appel à manifestation d'intérêt (AMI)

Pour une présentation générale de cet outil innovant, veuillez regarder la vidéo MSP ou lire la brochure OEACP R&I MSP.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page web du Programme ou contacter l'Unité d'assistance technique qui soutient le Secrétariat de l'OEACP dans la mise en œuvre de ce Programme, à l'adresse suivante : psf@oacps-ri.eu