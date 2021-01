Référencement des structures de l'ESS spécialistes de l'économie circulaire en France

Ces données agrégées permettront également d’alimenter le plaidoyer à destination des institutions publiques pour mieux représenter les structures de l’ESS spécialistes de la prévention et de la gestion des déchets aux niveaux régional et national. Nous serons en effet en mesure d’avoir des éléments de langage pour montrer le poids de l’ESS en termes d’emplois, de nombres de structures, de tonnages pris en charge, d’ancrage territorial, etc.

Le périmètre de ce référencement concerne les structures de l'ESS qui exercent une activité relative à l’économie circulaire avec un focus sur la prévention et/ou la gestion des déchets : sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, récupération d’invendus, mise à disposition de matériel, réparation, ateliers vélos, repair cafés, collecte de déchets, consigne pour réemploi, réemploi/réutilisation, préparation au recyclage, recyclage, etc.

Ce référencement permettra de donner de la visibilité à chaque structure auprès des collectivités territoriales, des citoyen.ne.s et des autres structures du secteur de votre territoire en vous inscrivant sur un outil cartographique recensant les structures de l'ESS de l'économie circulaire.

En France, les 7 chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS) relaient un formulaire d'enquête au sein de leur territoire. L'objectif visé consiste en la réalisation d'un outil cartographique recensant les structures de l'ESS de l'économie circulaire.

Ressources complémentaires