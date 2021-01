Dans le prolongement du 5ème anniversaire de l’Accord de Paris sur le Climat, l’ADEME, Agence française de la transition écologique, en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée et le Plan Bleu, annoncent le lancement prochain de la 3ème édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée.

L’adaptation au changement climatique : une priorité pour la région Méditerranée

Le bassin méditerranéen, avec ses 500 millions d’habitants, est la deuxième zone la plus impactée par le changement climatique après l’Arctique, comme en témoigne le récent rapport du MedECC (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change)[1].

Ce « hot spot » du changement climatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale avec des impacts majeurs dès demain (2050), comme la baisse jusqu’à 10% de la disponibilité en eau douce, la diminution de la sécurité alimentaire avec une baisse jusqu’à 17% des rendements des cultures et jusqu’à 20% des espèces marines exploitées, ainsi que l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des évènements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, inondations). Des impacts majeurs pour après demain (2100) sont également attendus : l’augmentation des températures de 5,6°C, la baisse des précipitations de 20%, l’élévation possible du niveau de la mer de près de 90 cm, le doublement des surfaces brûlées par les incendies, ainsi que la disparition d’au moins 40% des espèces de poissons endémiques et le développement d’espèces non indigènes.

Villes et territoires ruraux du bassin méditerranéen doivent donc se saisir de leurs points forts pour renforcer la résilience de leurs systèmes sociaux, économiques et environnementaux ; et ainsi mieux absorber les impacts des événements météorologiques et climatiques extrêmes liés au changement climatique.

La 3e édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée est l’occasion de rappeler l’urgence du passage à l’action et l’importance du partage d’expérience pour inspirer, innover et mobiliser les territoires.

Un concours pour inciter les territoires à s’adapter au changement climatique

Les Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée permettent d’identifier et de mobiliser tous les acteurs de l’adaptation au changement climatique issus des territoires littoraux, urbains et ruraux du pourtour méditerranéen.

L’objectif est de récompenser les pratiques exemplaires et reproductibles afin d’inciter d’autres territoires à agir pour s’adapter au changement climatique.

Le succès des précédentes éditions des Trophées

Les éditions précédentes des Trophées ont permis d’identifier et de mettre en lumière plus de 50 projets portés par 15 pays du pourtour méditerranéen. Ces actions d’adaptation au changement climatique, pertinentes et réplicables à l’échelle du bassin méditerranéen, sont portées par des décideurs privés et publics.

Parmi elles, le Comté de Šibenik-Knin en Croatie a conçu le plan de gestion de sa zone côtière en prenant en compte les impacts du changement climatique, et notamment les risques d’inondations et d’incendies de forêt dans la planification de l’aménagement de son trait de côte et dans les implantations touristiques.

Au Liban, l’union des Municipalités du District de Bint Jbeil lutte pour préserver les zones humides, accroître la couverture forestière et prévenir le risque « incendie » sur son territoire en reboisant les zones protégées, en distribuant gratuitement des arbres forestiers et fruitiers aux habitants afin d’encourager la plantation et en formant des équipes de pompiers.

En Tunisie, l’« Association du développement et études stratégiques de Medenine » a réalisé des aménagements hydrauliques (digues en terre et réservoirs) pour retenir les eaux pluviales et recharger la nappe phréatique. Cela a permis d’augmenter les productions agricoles (olives, figues, céréales, fourrages...) et les revenus des agriculteurs, ainsi que de maintenir des populations jeunes grâce à ces nouvelles perspectives économiques.

Au Portugal, la fondation de la Faculté des Sciences de l’Université de Lisbonne a mis en place un programme de renforcement de la capacité des collectivités territoriales à concevoir et à mettre en œuvre des politiques d’adaptation au changement climatique à travers une série de formations, l’animation de réseaux d’acteurs dédiés et la conception de stratégies d’adaptation au changement climatique dans 26 municipalités.

[1]https://www.medecc.org/first-mediterranean-assessment-report-mar1/

Les dates clés du concours

Lancement du concours : 20 janvier 2021

Clôture du concours : 15 avril 2021

Remise des Trophées : juin 2021, lors de la Conférence Européenne de l’Adaptation au Changement Climatique (European Climate Change Adaptation conference (ECCA) à Bruxelles.

