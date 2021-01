Paysages et santés : Panorama écologique du monde rural

Loin d’être immuables, nos paysages ruraux changent, parfois vite, et cela peut avoir des conséquences sur la santé et le bien être des plantes cultivées, des animaux et des humains.

L’écologie des paysages est la science qui étudie ces changements dans les paysages ruraux et leurs effets. On comprend mieux maintenant comment certains paysages sont plus bénéfiques que d’autres et comment il serait possible de renforcer leurs bienfaits pour les humains.

A travers des exemples concrets, cette conférence vous incitera à voir autrement les espaces qui vous entourent et à imaginer des façons de les améliorer.

Conférence animée par Marc Deconchat, Directeur de recherche à l’INRAE.

Ecologue des paysages, spécialiste des espaces ruraux, de leurs effets sur la biodiversité forestière et agricoles, et des services écosystémiques dont bénéficient les sociétés humaines.

Date et heure : Jeudi 18 février 2021, de 17h30 à 19h

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/5731575307500303120