Le programme SEP2D organise un atelier en ligne sur la biodiversité végétale, les 10 et 11 février 2021

Dans l’objectif de mettre en relation des acteurs économiques et scientifiques africains de la biodiversité végétale intertropicale et de leur donner des éléments clés de communication afin de faciliter la mise en place de nouvelles collaborations, Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D), en partenariat avec Afrique RSE (ARSE) et Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), organise un atelier virtuel, les 10 et 11 février prochain, sous le thème : ‘’Biodiversité végétale : recherche et partenariats’’.

D’après les organisateurs, ce séminaire organisé dans le strict respect des mesures barrières contre la pandémie de Covid-19 vise à renforcer les capacités des acteurs à collaborer dans le cadre du protocole de Nagoya, favoriser les synergies entre parties-prenantes de la biodiversité en vue de structurer des partenariats publics-privés, identifier des intérêts communs entre opérateurs économiques et équipes de recherche autour de la gestion des données de biodiversité.

Pour mémoire, le programme multilatéral SEP2D dont la secrétaire exécutive est Stéphanie Ardila-Chauvet s’inscrit dans la dynamique internationale d’appui et d’accompagnement des communautés scientifiques du Sud, réaffirmée au cours de la 10ème Conférence de la Convention sur la diversité biologique à Nagoya (Japon) en 2010. Il œuvre ainsi au renforcement des interactions et des partenariats axés sur la biodiversité végétale entre recherche, enseignement et demandes de la société.

Pour vous connecter à cette plateforme, bien vouloir cliquer sur : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZjxe8mwZOnuO2H14zKrDqc3OO6G_pBIVTSvCMqogvyVVeg/viewform?fbzx=-4391554442476316840