[Voir ou revoir] Cycle de conférences "Petites leçons de ville" - Penser frugal

Pour la cinquième soirée, le CAUE de Paris vous invite à découvrir le manifeste de la frugalité heureuse et créative, et interroger la durabilité dans l’architecture à travers le métier de charpentier et l’exemple d’une réalisation sociale et solidaire.

La frugalité implique de faire simplement, de façon mesurée. Repenser la ville, c'est surtout composer avec l'existant. Proposer des architectures réversibles, éviter l'acte de démolition et recourir aux matériaux biosourcés sont autant d'opportunités pour une architecture raisonnée et créative.

Comment généraliser ces pratiques vertueuses ?

Programme de la soirée :

- Introduction de Jacques Baudrier

- Manifeste pour une frugalité heureuse et créative par Philippe Madec, APM

- Reconversion professionnelle pour construire frugal par Le Charpentier volant

- Le sixième toit par Octave Giaume, A 1 et Diwan Corre, association Aurore

Regardez la conférence depuis chez vous, en nous rejoignant sur le site du CAUE ou l'évènement Facebook Live.

Diffusion initiale le Jeudi 11 février 2021 de 18h30 à 20h30