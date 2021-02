[Lecture] La pandémie de la COVID-19 Une opportunité pour développer des sociétés plus durables, justes, et résilientes (LEF)

La revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) vise à fournir de l’information aux différentes catégories d’acteurs du développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, pour le développement durable. C’est une revue de connaissances générales, de contenu théorique, de nature vulgarisée et spécialisée, un outil de liaison et de valorisation des bonnes pratiques et de l’expertise francophone. C'est aussi un document de support aux formations et aux rencontres organisées par l’IFDD et ses partenaires.



L’année 2020 a marqué le début d’une pandémie qui a bouleversé notre quotidien, engendré deux millions de pertes de vies humaines, entraîné des millions de pertes d’emplois et des faillites d’entreprises, pour ne citer que ces effets-là. La maladie à coronavirus, plus communément appelée COVID-19, nous a ramenés au fondamental, celui de la fragilité de la vie humaine et de la vulnérabilité de notre modèle économique actuel.

Cette pandémie exacerbe les fragilités structurelles et aggrave les inégalités préexistantes, y compris l’inégalité entre les sexes et celle entre les pays développés et ceux en développement. C’est également le cas des zones urbaines qui ont des connexions rapides et des autres, la pandémie exposant les vulnérabilités des systèmes sociaux, politiques, économiques, climatiques et de biodiversité qui, à leur tour, amplifient les impacts de la pandémie. Ces fragilités avaient déjà été identifiées et incluses dans les ODD. Mais nos progrès étaient trop lents.



En septembre 2019, avant que la pandémie frappe, les pays s’étaient mis d’accord pour entreprendre une décennie d’accélération de l’atteinte des ODD. Ils appelaient tous les acteurs à promouvoir les ODD en les intégrant dans leurs politiques, plans et programmes pour réaliser la vision d’un monde sans pauvreté, sans faim, sans inégalités, sans maladie et sans guerre et une planète dont les ressources sont protégées. La pandémie nous éloigne davantage de cet idéal. Au moment d’envisager la relance, il serait judicieux de tirer et d’analyser les leçons de cette crise.



À cet effet, l’IFDD a entrepris une réflexion à travers une étude des effets de la COVID-19 sur les cibles de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Par l’édition de la présente revue, l’IFDD a souhaité élargir son cadre de réflexion à des champs d’expertise divers et variés afin de recenser des bonnes pratiques sur les mesures et mécanismes susceptibles d’apporter des solutions durables aux nombreux effets de la pandémie de COVID-19 et de bâtir ainsi des sociétés plus résilientes et durables.



Les thématiques traitées dans les articles et la diversité des expertises des auteurs nous orientent vers des pistes de solution, de nouvelles façons de faire, des secteurs d’avenir, et assurément, nous fourniront des outils pour nous relever durablement de cette crise.

