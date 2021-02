Nouvelle série de parcours d'apprentissage en ligne sur les aires protégées

Le Programme Aires Protégées d’Afrique & Conservation (UICN-Papaco) propose une nouvelle série de parcours d’apprentissage en ligne adaptés aux différents profils des professionnels des aires protégées. Chaque parcours est construit sur 50 vidéos (issues de nos MOOC) accompagnées de quiz pour permettre aux acteurs des aires protégées de renforcer les compétences indispensables à l’exercice de leur métier.

Le parcours “Essentiel Ranger” s’adresse en particulier aux gardes et agents de terrain dont le travail porte essentiellement sur la collecte de données, la lutte anti-braconnage, le guidage, la conduite d’aménagements. Ce parcours développe donc les compétences utiles à la mise en œuvre des activités de terrain et les comportements à avoir pour y parvenir.

Les parcours "Manager-Loi" et "Manager-Recherche" s’adressent en particulier aux techniciens et gestionnaires qui travaillent à la gestion d’initiatives de taille moyenne, à la planification et à la gestion de projets et programmes plus ou moins complexes et techniques. Ces deux parcours développent donc des compétences de gestion globales mais aussi des connaissances plus spécialisées : lutte anti-braconnage et activités de valorisation du territoire ("Manager-Loi"), évaluation, analyse, mesure d’impact, suivi écologique, recherche ("Manager-recherche").

Enfin, le parcours "Essentiel Leader" s’adresse en particulier aux cadres qui travaillent dans les organes de direction des parcs ou des grandes ONG, à l’élaboration de politiques nationales et régionales, à la coordination transectorielle et à la gestion de plans et programmes complexes. Ce parcours développe des compétences plus transversales permettant de comprendre les enjeux de la conservation de la biodiversité pour une prise de décisions éclairée.

Les inscriptions sont gratuites sur https://mooc-conservation.org et chaque parcours permet l’obtention d’une attestation de suivi.