Lutte contre la pauvreté : le CERAC au chevet de la femme rurale de Touboro (nord-Cameroun)

Pulvérisateurs ; moulins à écraser ; sacs d'engrais ; tricycles avec équipements complets ; pousse-pousse ; brouettes ; seaux ; râteaux ; pelles ; plantoirs ; ordinateurs portables avec sacoches ; semences améliorées de céréales, de légumineuses et de l’anacardier.

Voilà, entre autres, la juteuse cagnotte offerte à la femme rurale et aux élèves de Touboro dans le département de Mayo-Rey (région du Nord), le 13 février 2021, par le Cercle des amis du Cameroun (CERAC) fondé et par la première Dame du Cameroun, Chantal Biya.

Cet important don composé, entre autres, du matériel agricole et des semences améliorées a été solennellement remis par Mme Bello Bouba Maïgari, ministre d’État ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), représentante personnelle de Mme Chantal Biya à l’occasion.

D’après la représentante de Chantal Biya, l’objectif du CERAC est non seulement de galvaniser les populations rurales, mais surtout de les encourager à mettre l’accent sur l’agriculture qui est l’une des principales activités du coin.

«Les femmes rurales et les jeunes de Touboro saluent l’heureuse initiative que Mme Chantal Biya avait eue lorsqu’elle a créé le Cerac, qui nous visite ce jour. En apportant des dons aux femmes et aux établissements secondaires de Touboro, le Cerac renforce nos capacités de production, améliore nos conditions de travail et le cadre d’apprentissage de nos enfants. Ce qui participe au bien-être de nos familles et de toute la population de notre localité», a, au nom de la population auréolée de Touboro, exprimé la représentante des bénéficiaires, Mme Soupéné née Yona Rachèle.

Non sans formuler la profonde gratitude des populations de Touboro à l’endroit du président de la République du Cameroun Paul Biya qui, selon elle, «garde toujours son regard paternel et bienveillant sur le Mayo-Rey et ses populations, en constant progrès».

Étant le jour de la célébration de ses 88 ans, Mme Soupéné termine son propos par : «Nous souhaitons joyeux anniversaire à Papa Paul Biya et surtout nos vœux de bonne santé, de sagesse et de longévité».

Et Mme Bello Bouba de demander aux femmes rurales et établissements secondaires bénéficiaires d’utiliser ce cadeau spécial de Mme Chantal Biya pour le progrès de toutes les communautés qui vivent en paix sur la terre hospitalière de Touboro. Une ville cosmopolite et dont les habitants vivent principalement de l'agriculture, de l’élevage et du commerce.

Ne dit-on pas souvent que lorsque l’on veut aider durablement une personne, il faut l’apprendre à pêcher que de la nourrir ? Le CERAC vient ainsi de prêche par le bon exemple en agissant en faveur des populations de Touboro.

Initiative citoyenne lancée par la première Dame, Chantal Biya, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, le CERAC a pour mission de «participer activement au développement du Cameroun en apportant des aides majeures aux populations les plus démunies».