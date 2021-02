Des nouvelles de la chaleur dans nos maisons... L'application en français #HARPonlinetool est disponible

L’application en ligne #HARPonlinetool développée dans le cadre du projet européen HARP (@HARPProject) vient d’être lancée dans les 6 langues du projet. Elle a pour objet de permettre aux consommateurs de prendre rapidement connaissance de la classe énergétique dans laquelle se positionne leur système de chauffage.

L'application en ligne en français est disponible sur le site français du projet.

L’objectif principal du projet est d’encourager les consommateurs européens à planifier le remplacement de leurs systèmes de chauffage souvent anciens et énergivores par des systèmes plus modernes et efficaces. L’enjeu est colossal avec plus de 126 millions de chauffages centraux (chaudières) installés dans l’UE.

HARP «Heating Appliances Retrofit Planning» ou encore «Planification de la rénovation des systèmes de chauffage» est financé par l’UE dans le cadre du programme Horizon 2020 qui a commencé en mai 2019 et qui se déroule sur 3 ans. Le projet est mis en œuvre dans 5 pays (Portugal, Espagne, France, Italie et Allemagne) par 18 partenaires.

N’hésitez pas à partager et à nous suivre.

Les 3 partenaires français sont : ENERGIES 2050, UNICLIMA et Energies & Avenir