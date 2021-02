Cameroun : des chercheurs effectuent la Rentrée scientifique 2021 à Yaoundé

Sous la présidence de la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), Dr Madeleine Tchuinté, la 8è édition de la Rentrée scientifique se tient le 21 février 2021 dans la capitale du Cameroun, Yaoundé.

«Rentrée scientifique et riposte endogène aux maladies émergentes et ré-émergentes : défis et perspectives ». C’est le thème retenu à l’occasion de cette solennité qui va réunir, en nombre très réduit pour cause de la Covid-19, les chercheurs des 09 structures sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation : l’IRAD, l’INC, l’ANRP, l’IRGM, l’IMPM, la MIPROMALO, le CNE, le CNDT et le CAMDIAGNOSTIC, ainsi que ceux des 10 CRRI du Cameroun.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie de Covid-19, la MINRESI a pris des dispositions qui sont en droite ligne des mesures barrières prescrites par le gouvernement et l’OMS. Il s’agit principalement du dépistage gratuit et obligatoire de tous les participants à cette cérémonie au Centre de recherche sur les maladies émergentes et ré-émergentes (CREMER) à Yaoundé, du 18 au 23 février 2021.

Instituée en 2012, la Rentrée scientifique est organisée dans le cadre de la valorisation de la profession de chercheur. C’est un moment solennel de rencontre entre la grande famille de la recherche et son chef de département, autour du questionnement des actions et du devenir de la Recherche.

À travers ce rituel, le ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) entend susciter un double sentiment d’appartenance et d’adhésion chez les chercheurs et les responsables de l’administration de la recherche en vue de consolider les acquis, d’explorer les grands axes des actions futures.