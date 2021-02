Webinaire RELIEF #5 : Engager nos équipes dans la construction d'un nouveau paradigme

L’économie de fonctionnalité place la valeur d’usage au cœur de son modèle, avec l’idée que le service rendu par la solution est le réel fondement de sa performance. Cette approche a pour ambition de se ré-inventer pour mieux faire face à des enjeux plus globaux.



Cette approche n’est pas une optimisation de l’existant, c’est un changement de paradigme qui bouscule la façon de penser et de faire le travail, le management des équipes et des personnes, la gouvernance et l’organisation de l’entreprise, ainsi que sa manière de fonctionner et d’être en relation avec les acteurs de son éco-système.

Le séminaire RELIEF #5 se déroulera le jeudi 4 mars 2021

de 13h45 à 16h en 100% digital

Cette approche est indispensable pour mieux appréhender notre monde VICA (« Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu »). Les repères changent et l’appropriation est complexe : il est parfois difficile de quitter un système que l’on sait à bout de souffle, mais que l’on connaît et maîtrise !



Pour approcher ensemble cet enjeu d’engagement des équipes dans la transition à conduire, l’atelier est orienté sur 2 questions :

En quoi l’économie de fonctionnalité est un changement de paradigme ?

En quoi la transition d’un paradigme à un autre appelle à changer la façon de penser

Venez vivre une expérience participative et interactive sur ces sujets, éclairés par nos 2 intervenants :

Corinne BOURGEOIS de THESAME & Sylvain ZANNI de NEOVANCE.