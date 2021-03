Journée internationale des femmes 2021 sous le thème de : " Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 "

Les Nations Unies communiquent en ce 8 mars 2021

---

Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19

Les femmes sont aux premières lignes de la crise COVID-19, en tant que travailleuses de la santé, soignantes, innovatrices, organisatrices communautaires et parmi les leaders nationaux les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise a mis en évidence à la fois le caractère central de leurs contributions et la charge disproportionnée que les femmes portent.

C’est pourquoi, la Journée internationale des femmes (IWD 2021) se tiendra cette année sous le thème de : « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Ce thème veut célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un avenir et une relance plus égalitaires après la pandémie de COVID-19.

Il s’aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles». Le thème s'aligne aussi sur la campagne phare Génération Égalité, qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer aux processus décisionnels dans tous les domaines de la vie, qui réclame l’égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées, et qui appelle à l’élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins.

De plus, le Forum « Génération Égalité », un rassemblement mondial pour investir et innover pour l'égalité entre les sexes, débutera à Mexico du 29 au 31 mars pour culminer à Paris en juin 2021. Il verra la participation de dirigeants, visionnaires et militants du monde entier, en toute sécurité sur une plate-forme virtuelle, pour conduire à un changement transformateur et durable pour les générations à venir.

Célébrations de la journée

Plusieurs événements sont organisés pour célébrer la Journée internationale des femmes de 2021 :

Célébration officielle : la célébration de la Journée internationale des femmes aura lieu, sous le thème de « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 », le 8 mars 2021 de 10 h 00 à 12 h 30 (Heure de New York) au Secrétariat des Nations Unies à New York, et pourra être suivie en direct sur la Web TV de l'ONU. Plus de détails sur l'événement.



Exposition photo : l’exposition virtuelle « Je suis de la Génération Égalité », organisée par ONU Femmes, a été lancée le mardi 2 mars. Elle présente 13 femmes devenues des icônes de la lutte pour l'égalité entre les sexes. En transformant les lieux de pouvoir, en mettant fin à la violence, en freinant les changements climatiques et en ouvrant de nouvelles opportunités à toutes les femmes et filles, elles inspirent le plus grand nombre à rejoindre le mouvement.

Concert virtuel : la Société de musique de Chambre des Nations Unies (UNSRC) organise un concert virtuel le 8 mars 2021 à 19 h (heure de New York), auquel participeront de nombreuses compositrices, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, afin de rendre hommage aux femmes du monde entier qui ont contribué à façonner l'histoire de la musique et dont les voix ont été marginalisées et parfois réduites au silence. Consultez le programme (en anglais) et regardez le concert sur la Web TV de l'ONU ou sur sa chaîne Youtube !

(...)

Source : Nations Unies mars 2021 - Créidt photo - pixabay

covid-19