Journée internationale de la Francophonie 2021 : Femmes francophones, Femmes résilientes

Cet événement sera organisé autour de la remise du Prix des cinq continents à la lauréate 2020, Béata Umubyeyi Mairesse, pour son roman « Tous tes enfants dispersés » et de la mention spéciale à Paul Kawczak pour son roman « Ténèbre » ; des échanges et témoignages de femmes engagées seront ponctués d'intermèdes artistiques.

