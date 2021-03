VertigO: revue de publications en cette journée internationale des femmes (de la femme)

À l’occasion de la journée internationale des femmes (de la femme), Vertigo a sélectionné une poignée d’articles qui analyse la situation et la contribution des femmes sur divers pans de la société ainsi que des articles publiés par des femmes.

M. N. Taha Nkoum dans son article Rapport femme-forêt: vers un écoféminisme de la complexité met en avant la contribution des femmes à enrayer la dégradation de l’environnement qui demeure pour leur moment très peu documentée et très peu valorisée. Pour se faire, l’auteure adopte une approche qu’elle nomme « écoféminisme de la complexité ». Et c’est dans l’expérience de résilience des femmes maraîchères de la forêt classée de Mbao dans la banlieue dakaroise au Sénégal qu’elle illustre le cas d’initiatives féminines de transformation positive des écosystèmes.

Dans son article Place et rôle des plantes dans l’imaginaire de Maryse Condé: le cas de Tituba sorcière de Salem, J.-G. Chali montre l’importance des questions des représentations et de la symbolique des plantes dans la littérature caribéenne à travers l’analyse de cette œuvre de Maryse Condé. L’auteur analyse ainsi comment Maryse Condé illustre dans son œuvre Moi Tituba Sorcière de Salem ce rôle important sinon fondamental des plantes et de la place de la forêt et, où plante, feuille, fleur deviennent élément de narration pour décrire un rituel et rendre compte du rapport qu’entretiennent les hommes avec les éléments du cosmos et du biotope.

Pour des raisons culturelles et sociales, dans certaines sociétés, ce sont souvent aux femmes qu’incombent les questions de santé des enfants au sein des ménages. Le cas des femmes immigrantes est présenté dans cet article de S. Dos Santos qui s’intitule L’accès à l’eau courante des femmes migrantes à Ouagadougou: durabilité de l’accès et effet sur la survie des enfants. L’auteure met en évidence comment le statut migratoire modifie l’effet de l’accès à l’eau et questionne s’il contribue à expliquer la mortalité différentielle des enfants après le contrôle des caractéristiques sociodémographiques de la mère.

L’étude intéressant de C. Kablan et al. aborde un tout autre sujet qu’est la question du genre dans le contexte du VIH/sida. VIH/SIDA, genre et vulnérabilité est une étude menée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pays le plus touché par cette maladie en Afrique de l’Ouest.

Les trois articles suivants renseignent cette fois-ci de l’évolution des conditions des agricultrices: l’article de M. C. Ebou Dao dans Maraichage urbain et semi-urbain de Moringa oleifera Lam. par des associations de femmes au Burkina Faso: contraintes et opportunités qui plaide pour un suivi plus approfondi de cette activité génératrice de revenus pour les femmes démunies. L’article de D. F. A. Tiwa Changement climatique et conflits de genre dans l’agriculture paysanne dans l’Ouest Cameroun: cas de Batcham qui révèle les contestations de plus en plus grandissantes des agricultrices face aux privilèges masculins et à la nature patriarcale de la société. L’auteur illustre la situation en traitant du cas des conflits d’usage des bas-fonds marécageux de l’arrondissement de Batcham. Et à travers son article Le lent dévoilement du travail des agricultrices, C. Nicourt part des cas d’une trentaine d’agricultrices de Bretagne et d’Aquitaine pour mettre en avant les raisons qui rendent invisible voire dénié le travail d’agricultrices ainsi que les situations dans lesquelles ce travail peut acquérir une visibilité.

Enfin, nous vous invitons à lire les 4 articles de notre dernier numéro dont les premiers auteurs sont des femmes.

Instauration et coexistence de deux communautés de pratiques sur le Plateau de Millevaches (France): une contribution à l’étude des forêts comme terrains de vies, article des chercheures Eléonore Kirsch et Denayer Dorothée.

Les ressources territoriales des îles de l’Iroise à l’épreuve du développement local de Mylène Tesson et al.,

Vivre avec la mémoire de la catastrophe. L’éruption de La Soufrière de Guadeloupe en 1976 de Magali Reghezza-Zitt et al.

Diversité et importance de la flore ligneuse de la ville de Sokodé (Centre - Togo) de S. Tourey et al.,

Bonne journée de la femme!