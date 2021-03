Contenants dans la restauration collective : aller progressivement vers le zéro plastique et le ré-employable

Réuni le 10 mars 2021 sous la présidence de M. Guillaume Garot, le « parlement de l’alimentation » a adopté un nouvel avis : l’avis n°87 sur la substitution des contenants composés de plastique en restauration collective (lien vers l’avis).

Le Conseil national de l’alimentation (CNA) a été saisi par ses 4 ministères de rattachement pour éclairer notamment l’application des lois « Egalim » (article 28) et « Agec » (article 77), qui prévoient la fin de certains usages de contenants plastiques en restauration collective. Dans cet avis, le CNA rappelle les forts enjeux du secteur de la restauration collective et se positionne notamment sur les contenants, établissements et matériaux concernés.

Pour le CNA, les ambitions doivent être de :

Promouvoir un changement de paradigme : passer de l’usage unique du plastique vers des substituts ré-employables ;

Tendre progressivement vers le zéro-plastique.

Le CNA fait ainsi quatre recommandations pour répondre à ces enjeux :

Diffuser les solutions déjà identifiées et accompagner les professionnels dans leur mise en œuvre effective ;

Former les professionnels des entreprises et des collectivités ;

Identifier les chefs de file ;

Préciser le calendrier de déploiement de l’interdiction des plastiques de cuisson, réchauffe, service au regard des solutions opérationnelles concrètes.

Toujours sur la thématique des emballages, le CNA proposera mi-2021 des recommandations sur la question plus générale de la sobriété des emballages alimentaires. Ces travaux seront abondés des résultats d’un dispositif de participation citoyenne inédit au CNA, qui s’est déroulé en janvier dernier, et dont les résultats sont actuellement traités au sein du groupe de concertation sur les emballages. L'avis du CNA et l'avis citoyen seront publiés dans les prochains mois.