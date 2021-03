Journée Mondiale du Recyclage - Webconférence en direct ACTU ENVIRONNEMENT - FEDEREC

10H25 TR 3 – Pourquoi et comment développer le recours aux CSR? Animation FLORENCE ROUSSEL, Rédactrice en Chef Avec ROLAND MARION, délégué général du CSF et JEAN-PIERRE LUTHRINGER, Président de FEDEREC VALORDEC

9H50 TR 2 – Loi AGEC : quelles opportunités pour la filière du recyclage ? Animation PHILIPPE COLLET, Rédacteur spécialisé Avec VINCENT COISSARD, Sous-directeur des déchets et de l'Économie Circulaire MTES/DGPR et MANUEL BURNAND, Directeur Général FEDEREC

Lors de ce nouvel événement digital, court et dynamique, diffusé en direct puis en « replay », la profession fera la lumière sur les enjeux qui se présentent aux entreprises de la filière de collecte, tri, et valorisation matière des déchets.

Ressources complémentaires