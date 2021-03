Le Fonds d’innovation pour le développement lance son premier appel à projets

Le Fonds d’innovation pour le développement (FID) concrétise, en une initiative clé, un engagement du président de la République en faveur de la modernisation de l’aide publique au développement dans la continuité des recommandations formulées par le député Hervé Berville dans son rapport "Un monde commun, un avenir pour chacun".

Hébergé à l’AFD dans le cadre d’une convention de gestion avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le ministère de l’Economie, des finances et de la relance, le FID dispose d’une gouvernance et d’un mode opératoire en propre et est doté - pour sa première année - d’un budget de 15 millions d’euros. Il financera - exclusivement sous forme de subventions - des propositions émanant de tous types d’organisations : institutions de recherche, ONG, gouvernements, entreprises... L’objectif : tester de nouvelles idées, expérimenter et démontrer sur la base de démarches d’évaluation scientifiques éprouvées ce qui fonctionne, de déployer à large échelle les solutions les plus efficientes et les porteuses d’impact positif.

Le FID appuiera les partenaires de la France dans la construction et la mise en œuvre d’éléments probants pour améliorer les politiques publiques et favorisera le partage de connaissances entre les parties prenantes des milieux de la recherche et du développement. "Il existe de nombreuses idées prometteuses, de politiques et de programmes susceptibles de réduire la pauvreté, mais ce n’est qu’en les testant rigoureusement que nous pourrons identifier celles qui fonctionnent réellement, explique Esther Duflo. Elaborer des preuves scientifiques sur la façon dont ces idées peuvent fonctionner à différentes échelles et dans différents contextes peut nous aider à tirer des leçons de l’expérience et à développer des solutions durables, prêtes à être généralisées. L’innovation peut être transformatrice, mais c’est un processus qui nécessite de multiples étapes et une structure de financement flexible pour réaliser son potentiel."

Le FID lance à partir du 15 mars son premier appel à projets que vous pouvez partager avec vos contacts (équipes de recherche, ONG, entreprise...).

https://fundinnovation.dev/formulaire-de-candidature/