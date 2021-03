METZ FILM FESTIVAL DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’Institut Européen d’Écologie organise en ligne la troisième édition de son festival international de film les 26, 27 et 28 mars 2021. Malgré le climat défavorable au retour en salle le Metz Film Festival de la Transition Ecologique a tenu à vous présenter les superbes films de sa programmation en ligne sur ImagoTV.fr ! :) En plus, la nouveauté de cette année nous permet de vous donner la parole : élisez votre film préféré grâce au prix du public. On vous donne rendez-vous le dernier week-end de mars sur ImagoTV.fr Programme : VENDREDI 26 MARS 2021 - 19:30 Cérémonie d’ouverture - En direct sur Imago TV - Film d'ouverture SAMEDI 27 MARS 2021 De 13:00 à 23:00 projections de films suivis de débats. DIMANCHE 28 MARS 2021 - De 14:45 à 20:00 projections de films suivis de débats. - 20:00 CEREMONIE DE CLÔTURE Remise des prix infos : Metzfilmfestival.fr -gratuit- -en ligne

Ressources complémentaires