Journée internationale du recyclage : une petite équipe s'active autour d'une belle Synergie Péi !

Jeudi 18 mars, journée internationale du recyclage. Que se passe-t-il à La Réunion ? Les entreprises produisent plus de 100 000 tonnes de déchets chaque année et, au mieux ces déchets sont enfouis ! Sans compter sur l’intervention de l’équipe de Synergie Péi qui audit, organise de nouvelles filières pour régénérer ces déchets. Grâce à eux plus de 1300 tonnes ont évité l’enfouissement !

A La Réunion comme partout dans le monde, il y a les déchets ménagers et les déchets générés par l’activité économique. Sauf qu’à La Réunion, beaucoup trop de déchets sont enfouis : les entreprises produisent plus de 100 000 tonnes de déchets par an et cela leur coute en 100 à 500 euros la tonne pour les gérer. Une association réunionnaise s’active pour repérer comment les entreprises peuvent limiter leur production de déchets, et régénérer les déchets inévitables.

La genèse de ce projet date de 2015, lorsque Franck Da Silva et Stéphane Malet, tous deux consultants, ont connaissance d’une entreprise qui enfouis de nombreuses palettes en bois. Parallèlement, Les palettes de marguerite transforment des palettes en meubles mais n’ont pas assez de matière première. La mise en lien se fait, la mayonnaise prend et Ecopal nait ainsi. Des emplois sont créés, des déchets sont régénérés et des bénéfices sont dégagés ! Un excellent business modèle.

Progressivement, l’idée continue de germer. Les deux entrepreneurs conçoivent des audits d’entreprises pour réduire la production de déchets, et mettent en place la régénération de plusieurs tonnes. Cela touche des déchets de production de café transformés en engrais composteurs, des chutes de carrelage qui sont broyées puis transformées en une chape à la mode… Les exemples sont pléthores. En 2019, Synergie Péi innove et créé les premières brocantes aux matériaux dans lesquelles ils vendent aux particuliers les chutes de chantier, les fins de stocks de certaines entreprises. Le succès est immédiat.

La reconnaissance ne vient pas seulement du public. Les institutions ne s’y trompent pas. L’ADEME, le TCO, EDF nouent des partenariats, reconnaissent les atouts, les compétences et l’expertise de Synergie Péi qui a déjà régénéré 1300 tonnes de déchets.

Synergie Péi est la seule structure à La Réunion à détecter et mettre en place une démarche innovante de valorisation des matières résiduelles (autrefois appelé déchets) des entreprises au travers de l’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). L’impact est direct sur les besoins d’enfouissement sur l’île. Plus de 1300 tonnes déjà détournées de l’enfouissement grâce à Synergie Péi.

Cette journée mondiale du recyclage est l’occasion pour l’équipe de Synergie Péi de présenter son travail et surtout d’encourager les entreprises à diminuer leur production de déchets.

MEDIAS :

Réunion la 1er TV, Le 19H30 - Reportage de 3 minutes le 18 - https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/journal-de-19h30

RTL Réunion On refait La Réunion en live et en replay sur Facebook - https://fb.watch/4lg8wl-auI/