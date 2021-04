La crise du lac Tchad

Le bassin du lac Tchad est une grande région située dans le continent africain et proche de son centre géographique, entre quatre pays, à savoir : le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Le lac est essentiel économiquement car il fournit de l'eau à environ 20 millions de personnes. Il est aussi important pour l’environnement, car il contient plusieurs écosystèmes et abrite une variété de* zones humides aux abords du désert.

Malheureusement, cette grande réserve d’eau est en train de s'assécher. Sa surface s’est réduite de 25 000 à 1 500 kilomètres carrés au cours des dernières décennies, principalement en raison du changement climatique.La consommation d'eau du lac et de ses affluents sont des facteurs qui ont également un impact sur le volume d'eau du lac, contribuant à en diminuer le volume.

Ceci représente un risque pour les moyens de subsistance des quelque 30 millions de personnes qui vivent actuellement dans la région du lac Tchad et qui sont principalement engagées dans le secteur primaire, comme dans la pêche et l'agriculture. Pourtant les risques ne sont pas seulement économique et environnemental. Les peuples déjà vulnérables sont aussi affectés par la menace de groupes terroristes. La région est instable et enregistre de plus en plus d’attaques du groupe terroriste Boko Haram.

En 2015 presque 1,4 million de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays dans le nord-est du Nigeria et environ 170 000 personnes ont fui vers les pays voisins, le Cameroun (56 000), le Tchad (14 000) et le Niger (100 000). Au moins 1300 personnes sont décédées, d'après un rapport de l’association Médecins sans Frontières.

Les changements qu'a subis le lac Tchad au fil des ans

Tous ces facteurs, associés à la croissance démographique et à la rareté des ressources, finissent également par aggraver les conflits sur les pâturages. Depuis des décennies, la population se déplace vers le sud, à la recherche de sols plus fertiles, ce qui conduit à son tour à des conflits fonciers.