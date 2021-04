Webconf APCC - Diversification du mix énergétique & biomasse

Le mercredi 5 mai de 11h à 12h30

Résumé

A quel point peut-on considérer la biomasse neutre en carbone ? Nos forêts ont-elles la ressource nécessaire pour répondre à nos appétits ? Son développement n’est-il pas antinomique avec une meilleure qualité de l’air ?

La réduction des émissions de GES nécessite une transition vers les énergies renouvelables. La biomasse, ce géant méconnu des ENR, est appelée à jouer un grand rôle dans les documents d’orientation énergétique (PPE, stratégie nationale bas carbone mais aussi PCAET à une échelle plus locale) et on compte beaucoup sur elle pour de la chaleur et du gaz renouvelable. Mais elle est aussi l’objet de nombreuses controverses et l’exposé tentera de faire la part des choses.

A qui s’adresse cette webconférence ?

Aux collectivités et leurs conseils en réflexion sur leur stratégie énergétique.

Intervenant

Gaëtan Rémond – Directeur Associé – Inddigo

