Nouveau MOOC sur les aires marines protégées

Le Programme Aires Protégées d’Afrique & Conservation (UICN-Papaco) lance un nouveau MOOC sur la gestion des aires marines protégées.

Ce cours vient compléter les six cours sur les aires protégées développés par l’équipe de MOOC-conservation en se concentrant particulièrement sur les aspects relatifs aux écosystèmes marins.

On y parle de la conception et la création de réseaux d’AMP, de gouvernance, de suivi écologique, mais aussi des activités économiques environnantes et comment les inclure à la gestion de l’AMP. Ce MOOC a été développé par des experts dans leurs domaines respectifs, et il est parsemé d’études de cas vidéo pour vous aider à lier la théorie à la pratique.

Les inscriptions sont ouvertes et gratuites sur https://mooc-conservation.org/