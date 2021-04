En direct - Jour de la Terre 2021 - Earthday.org

Parallèlement au sommet mondial sur le climat de l'administration Biden, EARTHDAY.ORG organise son deuxième événement numérique Earth Day Live.

Le direct mondial commence à 12 h, heure de l'Est > Vidéo ci-dessous

Des ateliers, des tables rondes et des performances spéciales se concentreront sur Restore Our Earth ™ - nous aborderons les processus naturels, les technologies vertes émergentes et la pensée innovante qui peut restaurer les écosystèmes du monde.

D'autres sujets incluront:

Littératie sur le climat et l'environnement

Technologies de restauration du climat

Efforts de reboisement

Agriculture régénératrice

Équité et justice environnementale

Science citoyenne

Nettoyages, et plus encore.

Les leaders mondiaux du climat, les militants locaux, les innovateurs à but non lucratif, les leaders d'opinion, les leaders de l'industrie, les artistes, les musiciens, les influenceurs et les leaders de demain viendront nous pousser vers un monde meilleur.

A propos

Depuis sa création, le Jour de la Terre a été consacré à la mobilisation de la société civile:

en 1970, 20 millions d'individus - à l'époque, 10% de la population américaine - se sont mobilisés pour appeler à une plus grande protection de notre planète. C'est devenu le premier Jour de la Terre au monde.

Au cours des 50 années écoulées depuis ce premier Jour de la Terre, EARTHDAY.ORG a créé des programmes innovants à orientation civique avec des partenaires à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement environnemental pour relever de nouveaux défis. Nos campagnes environnementales mobilisent des individus du monde entier sur des questions allant de l'inscription des électeurs à l'éducation environnementale.

Alors que nous regardons au-delà de 2020 et du 50e anniversaire du Jour de la Terre, EARTHDAY.ORG travaille avec des partenaires du monde entier pour construire un mouvement historique où les citoyens du monde se lèveront dans un appel uni à la créativité, l'innovation, l'ambition et la bravoure dont nous avons besoin pour faire face à notre crise climatique et saisir les énormes opportunités d'un avenir sans carbone.

Source de l'information : Earthday.org

LIENS :