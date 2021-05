La 24e édition du Forum 5i se déroulera le 1er juillet sur le thème "Le Monde d'après"

Événement économique majeur du calendrier régional, le Forum 5i permet aux acteurs de l’innovation, entrepreneurs, chercheurs, financeurs, porteurs de projets, de se rencontrer et d’ échanger sur les problématiques technologiques, économiques et sociétales et de découvrir les projets innovants en cours de développement.

Dans le contexte particulier actuel, toutes les mesures de pr évention pr éconis ées par les autorit és compétentes seront mises en place (port du masque, organisation des flux, mise à disposition de gel hydroalcoolique, système de comptage, etc.). Maintenir cet év énement est, comme l’an dernier, pour la M étropole un signe fort de son appui aux entrepreneurs et à l’ écosystème local.

FACE A LA CRISE, PREPARER ET EXPLORER « LE MONDE D’APRES »

L’année 2020, marquée par la pandémie de la Covid-19, a bouleversé nos comportements, fragilisé nos économies, mais également accéléré la prise en compte des enjeux environnementaux à plus grande échelle.

Dans ces circonstances exceptionnelles, les entreprises ont dû et ont su s’adapter, revoir leurs modèles, anticiper leurs évolutions. Et demain ? Comment gérer les conséquences économiques, sociales, industrielles, etc.

Alors que les projections et les indicateurs 2021 restent incertains, le 24e Forum 5i a choisi de mettre en avant ces entrepreneurs, chercheurs, porteurs de projets qui travaillent d’ores et déjà au monde d’après.

« Nous avons choisi ce thème du « monde d’après » car cette crise sanitaire nous a montré que l’économie de demain devra être différente. Ce sujet sera illustré sous différents angles : l’après crise économique avec les questions de dépendance internationale et de relocalisation industrielle ; l’après crise sanitaire et comment l’innovation se met au service de la santé pour soigner et anticiper de possibles futures autres pandémies ; et enfin l’après crise d’un point de vue environnemental avec l’accélération de la décarbonation des activités, des mobilités, etc. »

APPEL À PROJETS : VITRINE TECHNOLOGIQUE & VENTURE 5I, LES APPELS A CANDIDATURES SONT LANCES

Deux temps forts sont proposés lors du Forum 5i ; ils mettent en valeur les talents et projets développés dans la Métropole et plus largement la région :

LA VITRINE TECHNOLOGIQUE, qui met en lumière les projets innovants issus des laboratoires de recherche du territoire et témoigne ainsi de la vitalit é de la recherche r égionale, de sa pluridisciplinarit é et de sa pr ésence dans les domaines porteurs d’innovation. Au centre de l’événement, cette exposition a pour but de montrer les liens existants entre start-ups et laboratoires r égionaux, et de valoriser les derniers projets autour de la th ématique annuelle (« Le monde de demain »).

LE VENTURE 5I® est le forum de financement du Forum 5i (innovation, industrie, inclusion, investissement, international), dédié à la rencontre de sociét és innovantes de l’arc alpin en recherche de financement et d’investisseurs nationaux et internationaux. L’objectif du Venture 5i® est d’identifier une vingtaine d’entreprises de la zone alpine à forte croissance. Sur deux jours, les porteurs de projet en recherche de financement rencontrent les principaux investisseurs nationaux et internationaux susceptibles de les aider dans leur expansion. Ce rendez-vous a permis, depuis sa cr éation, à plus de 130 startups de lever plus d’1 milliard d’euros.