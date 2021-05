Projet européen HARP - Vous voulez en savoir plus sur le chauffage éco énergétique ? Testez vos connaissances avec le Quiz développé dans le cadre du projet et devenez un Jedi de l

Explorez le jeu sur l'énergie et le chauffage et amusez-vous tout en devenant un expert en chauffage.

Accédez à la page du Quiz en français du projet HARP

Le Quiz, « Le chauffage que vous connaissez ! » met à l’épreuve vos connaissances et chaque question vous apprend de nouvelles connaissances sur le chauffage efficace. Vous y trouverez des informations intéressantes sur le chauffage efficace, des définitions générales aux informations techniques dont voici quelques mots-clés : Efficacité énergétique, Énergie renouvelable, Combustibles fossiles, Étiquettes énergétiques, Effet rebond, Utilisation efficace du chauffage et comportements sobres en énergie, Systèmes de chauffage efficaces, Économies d’énergie, Économies financières et Emissions de CO2. Ce Quiz organisé en 3 niveaux avec une trentaine de questions et leurs réponses pédagogiques va vous transformer en véritable Jedi de la chaleur…

Et pour ceux qui veulent aller plus loin… L’application en ligne #HARPonlinetool développée dans le cadre du projet européen HARP (disponible dans les 6 langues du projet) permettra aux consommateurs de prendre rapidement connaissance de la classe énergétique dans laquelle se positionne leur système de chauffage.

L’application est disponible également sur le site d’ENERGIES 2050 qui contient la page en français du projet.

N’hésitez pas à partager et à nous suivre.

Les 3 partenaires français sont :

ENERGIES 2050

Energies & Avenir

UNICLIMA

