Un partenariat européen inédit à destination de l'habitat social

L’alliance entre la Banque des Territoires, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) donne de nouvelles ambitions à l’habitat social, réelle priorité du gouvernement français et se concrétise par une première vague de 650 millions d’euros de financements.

En 2019, les bailleurs et acteurs sociaux, inquiets par les sommes allouées pour le secteur, ont cherché de nouvelles ressources. Ils ont sollicité l’Union Européenne afin d’atteindre leurs objectifs grandissants se basant ainsi sur des financements européens acquis et efficaces. Par exemple, le programme Interreg financé par le Fonds Européen de Développement Régional (Feder) et le Fonds Social Européen (FSE) qui lutte contre l’exclusion sociale et économique notamment. Aujourd’hui, un partenariat innovant donne un nouveau souffle à l’habitat social.

UNE ALLIANCE EUROPÉNNE POUR UN LOGEMENT SOCIAL DURABLE ET INCLUSIF

Scellée le 15 septembre 2020, lors de la journée « Hlm, acteurs de la relance », l’alliance entre la Banque des Territoires, l’USH, la BEI et la CEB correspond aux enjeux définis par le Pacte d’Investissement signé le 25 avril 2019 par le gouvernement et l’ensemble des acteurs du logement social.

Ce partenariat a donc uni leurs ressources pour faciliter l’accès des organismes sociaux aux financements européens, leur assurant une certaine proximité avec l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe. Comme l’explique la Banque des Territoires, ce dispositif d’intermédiation veut donner un accès simple, équitable et cohérent, ouvert à tous les projets d’investissement en infrastructures sociales, quelles que soient leur taille et leur localisation territoriale. En soutien au logement abordable, à la transition écologique et numérique ainsi qu’à l’inclusion sociale, ce partenariat s’inscrit également dans un objectif de valorisation de l’action de l’Europe en faveur du logement social en France, de ses territoires et de ses habitants.

Article rédigé par ALTEREA