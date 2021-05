Conférence publique "Agriculture et biodiversité : cultivons avec la nature"

Dans le cadre de son cycle de conférences à destination du grand public, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF) vous invite jeudi 17 juin de 18h à 19h30 pour comprendre comment les agriculteurs peuvent s’appuyer sur la biodiversité pour bénéficier de ses services en matière de pollinisation des cultures, de protection contre les ravageurs, d’enrichissement des sols, de bien-être animal et plus largement d’amélioration du cadre de vie. Cette conférence sera aussi l’occasion de découvrir en avant-première le film «Agriculture et biodiversité : cultivons avec la nature» réalisé par l'ARB îdF.

