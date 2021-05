Rénovation énergétique des bâtiments scolaires

Aujourd’hui, il est nécessaire de faire baisser cette facture énergétique pour répondre aux objectifs réglementaires de la législation française. Pour rappel, en signant l’Accord de Paris, la France s’est engagée à atteindre un objectif de neutralité carbone pour 2050. Dans cette continuité, un décret est venu fixer des objectifs de réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments tertiaires d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m². Les universités, lycées, collèges, écoles et crèches ont donc comme obligation de réduire leurs consommations énergétiques de 40% d’ici à 2030, de 50% d’ici à 2040 et de 60% d’ici à 2050.

En France, les écoles, collèges et lycées comptent pour la moitié des bâtiments appartenant aux collectivités. Ces bâtiments d’enseignement public représentent au total 130 millions de m² sur le territoire et sont responsables de 31% de la facture énergétique des communes.

Ressources complémentaires