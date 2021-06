Contribuez à l'élaboration du programme de l'édition 2022 des Assises Européennes de la Transition Energétique, qui aura lieu à Genève !

Du 1er au 3 février 2022, le territoire transfrontalier du Grand Genève accueillera pour la 2ème fois à Palexpo les Assises Européennes de la Transition Energétique, le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.

Afin de co-construire le programme général de l’édition avec les parties prenantes et d’être au plus près des enjeux actuels, les co-organisateurs de l’événement, l’agglomération transfrontalière du Grand Genève, la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME lancent un appel à contributions pour l’élaboration du programme d’ateliers.

Ainsi, collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs sont invités à soumettre leurs projets d’ateliers sur le site web www.assises-energie.net, avant le 30 juin 2021 à 17h au plus tard.

Parmi les formats d’ateliers proposés cette année : « Inspiration » (ateliers de partage d’expérience), « Challenge » (ateliers de co-création) et « Speed-dating » (sessions de partage d’idées pour les porteurs de projets).

