Pour en savoir plus 

Le mardi 22 juin de 11h à 12h30

Evénement gratuit, inscription obligatoire

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée annuelle ADEME dédiée au programme volontaire ACT en France.

Résumé

ACT Pas-à-Pas est une démarche de progrès innovante, développée par l’ADEME avec l’appui technique d’ECO2 Initiative, I Care & Consult et Utopies. Le développement qui a eu lieu en 2020-2021 dans le cadre de l’Initiative ACT, a en donné lieu à 8 ateliers au travers desquels les parties intéressées – entreprises et consultants en particulier, ont contribué directement aux travaux.

ACT Pas-à-Pas vise à guider les entreprises dans la construction et la mise en œuvre d’une stratégie de transition climat ambitieuse et concrète.

ACT Pas-à-Pas prend la forme d’une méthode en 5 étapes et d’une suite d’outils pratiques. A l’échelle française, ACT Pas-à-Pas est promue dans le cadre du plan de relance (Dispositif Tremplin, accélérateur BPI) et soutenue par l’ADEME dans le cadre de l’initiative ACT (Programme volontaire français). Des premières formations d’entreprises et de consultants réalisées depuis mars 2021 ont permis de recueillir des retours très positifs et les premières entreprises se lancent dans l’aventure depuis début 2021. L’écosystème ACT Pas-à-Pas (formations, communauté ACT Pas-à-Pas, etc.) est lui-même en construction.

Lors de cette webconférence, venez découvrir ACT Pas-à-Pas, son guide et ses outils, ainsi que l’accompagnement qui est proposé aux entreprises pour les encourager à s’engager, puis pour les aider tout au long de leur parcours.

ECO2 Initiative vous présentera la démarche et ses outils et l’ADEME présentera les dispositifs d’accompagnement et de reconnaissance d’ACT Pas-à-Pas. Une entreprise déjà formée, et en train de se lancer dans l’aventure, vous fera également part de ses premiers retours de terrain !

A qui s’adresse cette webconférence ?

Cette webconf’ s’adresse aux entreprises qui envisagent de construire et de mettre en œuvre leur stratégie climat, comme à tous les consultants énergie-climat intéressés par la démarche et susceptibles de devenir de futurs conseillers ACT Pas-à-Pas.

En quoi consiste ACT Pas-à-Pas ? Quels en sont les bénéfices pour l’entreprise ?

Quels sont les outils pratiques ? Comment s’engager ? Comment et par qui se faire accompagner ?

Et concrètement, où en est-on de l’adoption par les entreprises ?

C’est à ces toutes ces questions que nous essaierons de vous donner les meilleures réponses.

Intervenants