Construire la biodiversité - L'approche de gestion des ressources naturelles

Les co-présidents du Groupe International d’Experts sur les Ressources hébergé par le programme des Nations Unies pour l’environnement (Izabella Teixeira, ancien ministre de l'environnement du Brésil et Janez Potocnik, ancien commissaire européen à l'environnement et à la science) viennent de publier leur think piece Building Biodiversity – The Natural Resource Management Approach.

En vue de la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui aura lieu en Octobre, ce document vise à fournir aux décideurs des messages clés sur l'importance centrale de la gestion des ressources naturelles pour transformer la perte de biodiversité en valeur. Il promeut quatre principes clés de la gestion des ressources naturelles et présente des études de cas du monde entier sur leur mise en œuvre couronnée de succès dans différents contextes.

Vous pouvez en apprendre plus sur le rapport sur le site du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et du Groupe International d'Experts sur les Ressources.