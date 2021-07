La fondation FAMAE lance son 4ème concours mondial d'innovations pour l'environnement : le " Sustainable Innovations Challenge "

La fondation FAMAE lance son 4ème concours mondial d’innovation pour l’environnement : le « Sustainable Innovations Challenge »

1 million d’euros pour soutenir des initiatives innovantes et à fort impact environnemental

FAMAE lançait le 17 juin 2021 à Vivatech le « Sustainable Innovations Challenge », son 4ème concours international d’innovation au service de l’environnement.

Doté de 1 000 000 €, ce concours vise à soutenir des innovations brillantes ayant un impact positif sur notre planète. Il s’adresse à tous ceux (entrepreneurs, PMEs, étudiants, chercheurs, associations, collectivités), où qu’ils soient, qui inventent des solutions pour un monde plus durable et plus responsable, en adéquation avec l’urgence environnementale et sanitaire.

« L’innovation à tous les stades de la chaîne doit nous permettre d’atteindre les objectifs de développement durable. » précise Éric Philippon, fondateur de FAMAE.

Une quatri è me édition pluridisciplinaire

Après avoir ciblé des secteurs particuliers de la transition écologique, le FAMAE Challenge couvrira cette année six champs de la transition écologique et de l’économie circulaire : eau, déchets, alimentation, habitat, énergie, mobilité. Grâce à un partenariat avec la Fondation setec, l’Afrique francophone sera cette année à l’honneur, avec un prix spécial dédié à la construction durable.

Une forte dimension internationale

Le FAMAE Challenge est à ce jour l’un des plus ambitieux concours au monde sur l’innovation au service de l’environnement. Il bénéficie d’une reconnaissance et d’une visibilité croissantes. En at- testent les organisations et les personnalités qui composent son écosystème (Fondation Solar Im- pulse, MIT, UNICEF, EIT FOOD, International water association, INRAE …)

En 2017, la fondation FAMAE lançait la 1ère édition de ce concours autour des déchets avec un prix de 1 000 000 €. Elle est très rapidement devenue un passage obligé pour de nombreux acteurs portant des projets innovants à fort impact environnemental.

En trois ans, près de 8000 projets issus de 120 pays ont été reçus et analysés par un jury d’experts reconnus (Gunther Pauli, Bertrand Picard, Geneviève Férone, Philippe Mauguin, Flore Berlingen .

…). Au total, la fondation a récompensé une vingtaine de lauréats (France et monde).

« En 2018, nous avons été lauréats du concours FAMAE. Cette récompense a permis de développer la crédibilité et la visibilité de notre entreprise » indique Maxime Baptistan, PDG de la société Protifly (productions de farines animales à base d’insectes). « Depuis, nous travaillons régulièrement avec FAMAE, qui nous aident dans le développement de notre activité et nous fait bénéficier de ses réseaux au niveau national et international. C’est un atout considérable ! ».

Un concours en trois grandes étapes et un jury d ’ experts

Du 17 juin 2021 au 15 octobre 2021, les candidats pourront proposer leur projet en français ou en anglais via la plateforme web sécurisée de la fondation : https://famae.earth. L’évaluation des pro- jets et la sélection des nominés se dérouleront jusqu’en novembre avec la remise des prix le 17 décembre 2021.

Comme chaque année, ces lauréats sont sélectionnés par un jury d’excellence composé de personnalités et d’experts internationaux :

- Bertrand PICCARD : Président de la fondation SOLAR IMPULSE

- Geneviève FERONE : Vice-Présidente Fondation Nicolas Hulot et Shift Project

- Guilhem SOUTOU : Responsable de l’axe Alimentation Durable à la Fondation Daniel et Nina Carasso

- Michel KAHAN : Président de la Fondation setec

- Paola GIAVEDONI : Directrice de l’innovation à EIT FOOD

- Éric PHILIPPON : Président de la fondation FAMAE

- Kanini MUTOONI : Managing director de la Draper Richards Kaplan Foundation

- Shabana ABBAS : Direction des financements innovants pour l’eau et l’assainissement

- Frederico MATTEI : Directeur développement et relations internationales chez Slow Food

- Aïssa MAÏGA : Actrice et productrice de films

Le nombre de lauréats et les montants alloués dépendent du choix du jury. Outre le financement, ces derniers bénéficient d’un accompagnement dans la durée par la fondation et son écosystème (entrepreneurs, fonds d’investissements, partenaires, etc.) pour les aider au développement financier, commercial, juridique et marketing de leur projet.

À propos de la fondation FAMAE

FAMAE est une fondation familiale créée en 2017 par Éric Philippon, qui a pour objectif de soutenir des initiatives innovantes permettant de réduire notre empreinte environnementale.

La vision de la fondation réside dans la conviction que les innovations technologiques vont per- mettre d'accélérer une transition écologique nécessaire, si elles sont dotées de moyens financiers adaptés. Dans ce cadre, FAMAE organise tous les ans un concours international d'innovation sur l’environnement, doté d'un soutien financier significatif.

