Réussir la transition de votre territoire ! Énergie Climat Biodiversité

FNE Centre-Val de Loire et ses associations membres se sont engagées depuis 10 ans dans l’accompagnement des collectivités à la transition écologique. Plus de 440 collectivités nous ont accordé leur confiance dans le cadre d’objectif climat 2030, d’objectif zéro pesticide et des inventaires de la biodiversité communale. La COP régionale a été l’occasion de porter une coalition pour aller encore plus loin en investissant cette fois l’interaction entre les questions énergétiques et la biodiversité avec les différentes parties prenantes. Des solutions existent pour sortir de la double crise climatique et de biodiversité. Elles peuvent être portées par vos collectivités. Venez les découvrir et échanger avec les pionniers régionaux de la transition.

Un événement riche en contenus et en intervenants

Les solutions pour la transition seront présentées sous trois formes : deux présentations en plénière, une dizaine de miniconférences et plus de quinze stands pour échanger avec des pionniers régionaux de la transition.

De nombreux thèmes sont abordés : utiliser du bois énergie issu d’une exploitation vertueuse, rénover le bâti en intégrant des objectifs de biodiversité, adapter les aménagements aux changements climatiques, développer les énergies renouvelables en limitant les impacts environnementaux, …

Plus de vingt organismes (institutions, collectivités, fédérations professionnelles, associations, entreprises…) seront accessibles pour partager leurs savoir-faire !