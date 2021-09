DataCards, une appli mobile de collecte des données pour établissement rapide des cartes scolaires par publipostage disponible

Jamais un sans deux. Après LABORES (axée sur le rendu informatisé des analyses médicales dans les laboratoires) en 2020, Michel Ndeme Minkada, ancien étudiant de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun, vient de concevoir un nouveau logiciel.

DataCards, c’est le nom de l’appli mobile qui permet de collecter les données destinées à établir facilement et rapidement par publipostage les cartes d’identité et badges des élèves des lycées et collèges, ainsi que des photos des élèves des classes d'examen et concours.

La nouvelle trouvaille du trentenaire, ingénieur des travaux informatiques (option génie logiciel), opérationnelle depuis août 2021 est issue d’une expérience antérieure de M. Ndeme Minkada sur la réalisation des cartes dans certains collèges de Yaoundé (Cameroun) et des badges d'entreprises.

Avec DataCards, selon son jeune concepteur, il est très facile de rattacher les photos aux noms respectifs des élèves, et grâce au publipostage on établit en un temps record les cartes scolaires de tout un collège ou lycée.

Voilà donc une innovation digitale d’un produit de l’IAI-Cameroun que dirige avec maestria Armand Claude Abanda à la portée des responsables d’établissements scolaires leur permettant de confectionner rapidement et sans erreurs les cartes d’identité et badges de leurs élèves.

Pour mémoire, le logiciel LABORES était l’un des 11 projets numériques téléprésentés par l’IAI-Cameroun au ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique du Cameroun, Mounouna Foutsou, le 29 mai 2020.