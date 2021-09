Paris : Forum Low Carbon France #3

Le Forum Low Carbon France revient les 17, 18 et 19 septembre au cœur de Paris

L’un des plus grands grands événements écologiques de Paris revient pour sa 3e édition : 3 jours ludiques, festifs et engagés, au cœur de Paris Centre. Un moment d’inspiration et de partage qui vise à diffuser des pratiques et modes de vie écologiques, mettre en lumière les initiatives pour la transition et impulser les projets engagés de demain.

Une programmation riche et diversifiée

Tables rondes, marché, ateliers DIY, espace kids & family, espace chill & food trucks … et bien plus encore : le programme complet arrive prochainement !

Un Forum qui s’adresse à tou.te.s

Un des lieux sera réservé à des ateliers et activités pour enfants et familles

4 thématiques majeures

Alimentation & Santé

Tourisme & Culture

Consommation Responsable & Economie Circulaire

Mobilité & Energie

ENTIEREMENT GRATUIT !

Plein de nouveautés à vous annoncer pour cette 3e édition, dont une programmation culturelle, mais aussi culinaire ...

INFOS PRATIQUES

Horaires :

Vendredi 17 septembre : 19h - 21h

Samedi 18 septembre : 12h - 20h

Dimanche 19 septembre : 12h - 20h

Lieux :

Halle des Blancs Manteaux : 48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris

Académie du Climat : 2 Place Baudoyer, 75004 Paris Métro Hôtel de Ville (ligne 1 et ligne 11) ou Métro Saint-Paul (ligne 1)

Bus 69, bus 76 et bus 96

Stations Vélib’ 4015, 4103, 4016, 4012

Attention, l'Inscription est obligatoire !https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe91Nr10l8VYJ28ozmzMhG4-REQxYnc0WVGoYXjpuo20fRHzA/viewform?fbclid=IwAR1tDLYtzU-QVBcG6vRFrUngDelvLhKQ0ZS8Y1-9fqxLbBvNqpn2govZxxg