Données naturalistes franciliennes : les outils pour les collecter/valoriser et leur intérêt pour la protection de la biodiversité

Dans le cadre de son cycle de conférences à destination du grand public, l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France vous invite Jeudi 16 décembre de 18h à 19h30 à en apprendre plus sur la manière dont sont collectées, gérées et utilisées les données naturalistes franciliennes, quel est leur intérêt pour la protection de la biodiversité à l’échelle de la région et comment il vous est possible de participer à l’inventaire de la faune et de la flore quel que soit votre niveau !