Les Mercredis Buissonniers : Comment parler de l'écologie aux enfants ?

Nature & Découvertes a lancé en mars dernier, son cycle de conférences digitales sur Livestorm. 1h en début de soirée pour apprendre à ralentir ! Pour cela, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 29 septembre 2021, pour aborder le thème de l'éducation à l'écologie pour la jeunesse avec Caroline Sost, fondatrice et directrice de la Living School, et Louis Albert de Broglie, entrepreneur militant écologique et fondateur de Deyrolle pour l'avenir.

Comment parler de l'écologie aux enfants ? Parce que cette question nous semble essentielle, nous invitons deux passionnés de l’éducation à la nature. Ils vous donneront conseils et solutions pour éveiller la conscience écologique de vos enfants en quête de savoir, et curieux de la planète qu’ils habitent !

Autour de Fanny Auger, directrice de la marque Nature & Découvertes, deux invités ce mercredi 29 septembre à 18h : Caroline Sost, fondatrice de la Living School, une école, un collège et un centre de formation pour les professionnels de l'éducation et les parents, et Louis Albert de Broglie, entrepreneur militant écologique, fondateur de Deyrolle pour l’Avenir et créateur de l’exposition « Dessine-moi une planète ».