eLearning Africa 2022 - 15ème conférence et exposition internationale sur les TIC appliquées à l'apprentissage, à la formation et au développement des compétences

Fondée en 2005, eLearning Africa est la principale Conférence et Exposition panafricaine sur les TIC pour l'éducation, la formation et le développement des compétences. Cet événement de trois jours offre aux participants l'opportunité de développer des contacts et des partenariats multinationaux et intersectoriels, ainsi que d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences.



Pendant 14 années consécutives, eLearning Africa a accueilli plus de 18 000 participants de plus de 100 pays différents dans le monde, dont plus de 80 % en provenance du continent africain. Plus de 3 830 intervenants se sont exprimés lors de la conférence sur tous les aspects de l'apprentissage, de la formation et du développement des compétences soutenus par la technologie.



Rejoignez-nous du 11 au 13 mai 2022 à Kigali et établissez des liens avec les personnes clés qui façonnent l'avenir de l'éducation et de la formation sur le continent africain. Nouez des liens avec des décideurs et des professionnels de l'éducation de haut niveau, des investisseurs, des experts, et des praticiens issus de gouvernements et d'organisations intergouvernementales de l'enseignement public et privé, et de la formation et du développement des entreprises.'



Découvrez le thème d'eLearning Africa 2022 "Un Nouvel Objectif pour l'Éducation", et participez à l'élaboration de l'agenda de la conférence en proposant un sujet, un exposé ou une session ici