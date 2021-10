Lancement de l'Appel à Expérimentations ville de demain - Paris2Connect, rejoignez-nous !

[Appel à expérimentations - « Paris2Connect, rejoignez-nous ! » - https://paris2connect.agorize.com/fr/challenges/appel-a-experimentations/pages/paris2connect?lang=fr]





Le projet #Paris2Connect a dévoilé le 23 septembre dernier, 6 use cases ambitieux concernant la ville de demain et a lancé un Appel à expérimentations.

Paris2Connect est un projet d'innovation lancé en 2018 dont l'objectif est de démontrer comment une infrastructure connectée et mutualisée peut répondre aux besoins grandissant de la #SmartCity, de la #connectivité et de la #MobilitéAutonome, dans le respect de l'environnement. Afin d'atteindre ces objectifs, les acteurs du consortium ((ATC France, Aximum, Nokia, RATP Group, Signify), en partenariat étroit avec la Ville de #Paris, ont dévoilé 6 premiers use cases et ont lancé leur Appel à Expérimentations !



Rejoignez nous sur : https://paris2connect.agorize.com/fr/challenges/appel-a-experimentations/pages/paris2connect?lang=fr



#Paris2connect #ATC #ATCFrance #Autonomous #Connectivity #5G #Smart_City #Aximum #Nokia #Signify #RATPgroup #Paris #Indid #Prissma