La 6e édition du Forum National de l'Économie Sociale et Solidaire & de l'Innovation Sociale se déroule les 19-20-21 octobre en présentiel, à Niort, et en distanciel sur www.forum

Vitrine de l'ESS autant que lieu de réflexion et de débats, le Forum où sont attendus environ 2000 personnes et plus de 250 acteurs du secteur, est l'occasion de montrer la modernité et le dynamisme de l'ESS et ses nombreuses manières d'inventer des réponses novatrices dans les secteurs clés de la société et de l'économie.

Au programme : 50 tables-rondes, 60 ateliers participatifs, une vingtaine de formations/outillages, 35 mini-conférences, des projets inspirants, des avis d'experts, du réseautage et des temps de convivialité.

Le Forum portera sur 12 thématiques transversales, notamment : égalité femme/homme, silver économie, numérique, financement de l'ESS, transition écologique et énergétique, les métiers de demain, les innovations sociales...