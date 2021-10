[APPEL À PROPOSITIONS] Améliorer la R&I appliquée en RDC et au Cameroun afin de favoriser le développement et l'application accrue de technologies respectueuses de l'environnement

L'Institut de la Francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, en partenariat avec l’Université Kongo, EDEN Africa et Ingénieurs Sans Frontières - Cameroun, lance le 2e appel à propositions du 13 octobre au 13 décembre 2021 avec le soutien du Fonds ACP pour l'Innovation, une des composantes du Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS Research & Innovation Programme), un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne.

L'appel permettra d’allouer sur une base compétitive 9 subventions d’un montant allant de 150 000 à 175 000 € aux organisations à but non lucratif éligibles et établies au Cameroun et en RDC pour mettre en œuvre chacune un projet d’une durée de 6 à 24 mois. Réparti en 3 activités subdivisées en 6 lots au total, l’appel à propositions est accessible en ligne à l'adresse indiquée plus haut.

N'hésitez pas à partager auprès de vos universités, centres de recherche, laboratoires, incubateurs, associations professionnelles, et ONG éligibles (liste sur le site).

Plus d'informations: https://ifdd.wiin.io/fr/programs

