Du 12 au 28 novembre 2021 le Festival des solidarités revient en force

Le rendez-vous NATIONAL ET INTERNATIONAL, fédérateur des solidarités face aux crises actuelles 4 000 ANIMATIONS, 6 000 ORGANISATEURS, 450 COMMUNES, 12 PAYS

Les associations engagées de France et d’Afrique vous donnent rendez-vous du 12 au 28 novembre 2021 pour une édition mixant présentiel et digital. La question des inégalités sociales et de la pauvreté sera notamment mise en avant.

Ce festival d’initiatives solidaires porté par de grandes ONG telles qu’Amnesty International, Oxfam, le Secours Catholique ou le CCFD-Terre Solidaire, mais aussi par des milliers d’associations locales et de collectivités, propose près de 4 000 animations et ateliers gratuits et tous publics partout en France mais aussi dans plusieurs pays d’Afrique (présentation d’initiatives d’acteurs de terrain, ateliers, jeux de sensibilisation, conférences, projections-débat, concerts, expositions, podcasts, émissions radios, dons d’objets...). L’occasion de mieux comprendre le monde qui nous entoure, défendre les droits humains et la protection de l’environnement, et prendre conscience de notre pouvoir d’agir dans une ambiance chaleureuse, festive et déterminée !

Dans plus de 450 communes de France et de 11 pays d’Afrique, plus de 6 000 organisateurs et organisatrices sont dans les starting-blocks pour cette 24e édition !

Un rendez-vous incontournable pour sensibiliser les publics, créer des liens du local à l'international et rassembler, autour de valeurs communes de défense des droits humains, d’écologie et de solidarité, toutes les personnes souhaitant agir pour un monde plus juste et durable !

Focus 2021 : Comprendre et déconstruire la pauvreté dans sa complexité et la reproduction des inégalités sociales.

La crise que nous traversons actuellement a été révélatrice d'inégalités économiques profondément ancrées à travers le monde : depuis 40 ans, les 1 % les plus riches gagnent plus de deux fois les revenus cumulés de la moitié la plus pauvre de la population mondiale.

La crise sanitaire a également été accélératrice de ces inégalités économiques : le fossé entre les plus pauvres et les plus riches s'est creusé, y compris en France.

Elle a en même temps aggravé les inégalités sociales, particulièrement les discriminations racistes et celles basées sur le genre. Les femmes sont les premières touchées par les impacts économiques de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, notamment du fait de leur surreprésentation dans les métiers les plus précaires et du soin. La pandémie a eu de lourdes conséquences en matière d'accès à la santé, l'éducation, à l’emploi et sur les moyens de subsistance des populations déjà marginalisées en raison de leur genre, de leur ethnicité, de leur âge, leur classe sociale, leur domicile, leur handicap, leur orientation sexuelle, leur religion ou leur statut de migrant·e/réfugié·e.

Les inégalités et la pauvreté ne sont pas une fatalité. De nombreuses organisations et associations luttent depuis des années contre elles, et ont renforcé leur engagement lors de la crise sanitaire. Le Festival des Solidarités sera, cette année encore, un temps fort de prise de parole et de sensibilisation des citoyen·ne·s à ces questions pour continuer à renforcer le réseau des solidarités transformatrices.

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS EN LIGNE SUR https://www.festivaldessolidarites.org/evenements

LES PODCASTS « À L'ÉCOUTE DES SOLIDARITÉS »

La coordination nationale du Festival des Solidarités propose aux organisateurs locaux de nombreux outils pédagogiques, et produit chaque année une série de podcasts liés au focus annuel.

Après une saison 2020 consacrée à la justice climatique, les épisodes de la saison 2021 du podcast À l'écoute des solidarités explorent les questions d’inégalités sociales, d'accès aux ressources, de pauvreté et de solidarités :

Épisode 1 | Inégalités de genre et pauvreté

Avec Tiziri Kandi, autrice d’un mémoire sur la mobilisation des femmes de chambre et animatrice syndicale CGT, et Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale et présidente de l'association Décoloniser les arts.

Épisode 2 | Inégalités économiques et grande pauvreté : déconstruire les idées reçues

Avec Camille Saint-Macary, économiste chargée de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Jean-Noël Senne, économiste à l’IRD et à l’université Paris Sud, et Jean-Christophe Sarrot, co-auteur pour ATD Quart Monde de l’ouvrage En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté

Épisode 3 | Systèmes agricoles et précarité

Avec Hélène Botreau, chargée du plaidoyer agriculture et sécurité alimentaire à Oxfam France, Aubin Waibena, économiste chargé de programmes à l'OADEL Togo, et Erika Girault, responsable éducation et formation à la fédération Artisans du Monde.

Ecouter les podcasts