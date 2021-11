Publication du Manuel de la litière forestière fermentée

Et si la forêt était capable de soigner les sols abîmés, dégradés, appauvris ?

La litière forestière fermentée - ou Lifofer - en est la preuve. Cette méthode agroécologique consiste à démultiplier, grâce à la fermentation, les micro-organismes naturellement présents en très grand nombre dans les sols forestiers. On obtient ainsi une préparation riche en bactéries, levures et autres champignons locaux que l'on peut conserver et utiliser selon les besoins.

Depuis 2016, Terre & Humanisme expérimente dans ses jardins et aux côtés de paysans testeurs cette technique venue d'Amérique Latine : elle améliore la strcuture des sols et les dynamise de manière significative, facilite l'assimilation des fertilisants organiques, stimul les cultures, accompagne la lutte contre les pathogènes, assainit l'eau...

Dans ce guide précis, didactique et richement illustré, s'appuyant sur leurs ecpériences et leurs savoir-faire, les dormateurs de Terre & Humanisme transmettent pas à pas tout ce qu'il faut savoir sur cette méthode la comprendre et l'utiliser : les différentes étapes de fabrication, le matériel nécessaire, les utilisations possibles ( au jardin, au verger, dans l'eau, dans les éleveages, etc.), les dosages et les dilutions... Les lecteurs qui s'agissent de professionnels de la terre ou particuliers y trouveront toutes les informations nécessaires à l'élaboration de la Lifofer, véritable alternative agroécologique aux intrants de synthèse

Auteur de ce livre, Valo Dantinne intègre l'équipe de Terre & Humanisme en 2007. Passionné par les préparations naturelles, la technique cubaine des Microorganismos de Montana l'a immédiatement interpellé. Il lance alors les premières productions et expérimentations.

Terre & Humanisme en deux mots

L'association Terre & Humanisme oeuvre depuis plus de 25 ans à la transmission des pratiques agroécologiques en France et à l'international. C'est avec cet objectif qu'elle expériment depuis 2016 la litière forestière fermentée. La mise en place d'un réseau local d'expérimentateurs ( agriculteurs et de jardiniers ) et la création d'atemiers puis de formations permettent la diffusion de la méthide.

128 pages - 23,50 euros

Préface de Marc Dufumier

Auteur : Valo Dantinne / Terre & Humanisme

Editions du Rouerge