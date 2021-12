La Classe Verte, une solution innovante pour démocratiser la RSE et la communication pour les petites entreprises



Les dirigeant·e·s d'entreprises sont aujourd’hui conscients de l’importance de leur contribution à la transition écologique et sociale. La réglementation en matière de RSE (Responsabilité sociale des entreprises) évolue rapidement et les pressions se multiplient du côté des donneurs d’ordre, des citoyens, ou encore des marchés publics.



Or, seulement 25% des PME ont mis en place un plan d’action RSE structuré (Bpifrance, 2018). Ces dernières rencontrent des difficultés à mettre en place des actions, à les intégrer dans leur stratégie, et à déployer un plan de communication authentique et éthique. Les solutions qui s’offrent à elles sont généralement de recruter des profils spécialisés ou faire appel à des cabinets de conseil, mais le manque de connaissances et de ressources est un réel frein à leur démarche responsable.



Marie-Lou Deschamps et Tiphaine Vidal sont les cofondatrices de La Classe Verte, le premier programme 100% digital visant à aider les petites et moyennes entreprises à activer et valoriser leur démarche responsable.



La Classe Verte a fait le pari d’être à la fois un programme d’accompagnement individuel, un programme de formation en ligne, et une communauté d’entraide. Ce format innovant vise à rendre la RSE et la communication responsable accessibles au plus grand nombre, par une méthode pédagogique permettant d’activer directement les apprentissages. Les vidéos courtes, les 30 leçons, les exercices, les quiz et les événements en ligne permettent de rendre le programme ludique et dynamique.



Accessible par un tarif annuel, le programme est accessible durant 1 an à compter de l’inscription mais peut être réalisé en 4 mois à raison de 3h par semaine, sans pré-requis. Une prise en charge par les OPCO est possible.



Il s’adresse plus particulièrement aux dirigeant·e·s, responsables Communication, Marketing, Juridique, Qualité, Achats, et plus généralement toute personne amenée à initier ou déployer un projet RSE et/ou communication responsable au sein d’une organisation.

À propos :



La Classe Verte a été co-fondée en 2021 par deux entrepreneuses. Tiphaine Vidal est consultante, formatrice et facilitatrice en RSE et Développement durable, basée près de La Rochelle, et Marie-Lou Deschamps consultante en communication et marketing digital pour les projets à impact positif, basée en Ile-de-France. Elles se sont associées au sein de la coopérative d’activité et d’emploi et de l’organisme de formation Omnicité, qui est certifiée Qualiopi.



Plus d’informations et contact : la-classe-verte.fr - contact@la-classe-verte.fr