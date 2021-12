23ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique, Grand Genève

Du 1er au 3 février, se tiendra, sur le territoire transfrontalier du Grand Genève, la 23ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique. Près de 3500 congressistes – collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs, sont attendus à Palexpo - Palais des Expositions et des Congrès de Genève, pour débattre et partager leurs expériences de la transition énergétique des territoires et de l’adaptation au changement climatique, autour d’un programme riche de plus d’une centaine d’événements – débats, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites.

Comme chaque année, les co-organisateurs de l’événement – le Grand Genève, la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME ont défini un fil rouge, reflet des enjeux actuels. Ainsi l’édition 2022, intitulée « Moins pour plus ! », accordera une large place au thème de la sobriété. En tant que premier temps fort européen des acteurs territoriaux sur le thème de la transition énergétique d’après COP 26, les Assises 2022 promettent d’être une étape de concertation importante.