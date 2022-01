Titri Tatiana interpelle sur la pollution numérique

L'Association Afrique Eco 2100 et l'Association des jeunes engagés contre les changements climatiques (AJECC) ont organisé cette année la premiere édition du concours Champions de l'environnement. Les lauréats ont reçu leurs prix le vendredi 28 mai 2021. C'est à la faveur du Projet d'éducation et de sensibilisation de la jeunesse francophone à la lutte contre les changements climatiques, mené en collaboration avec l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et l'Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Les candidats devaient rédiger un message de sensibilisation sur la protection de l'environnement en choisissant le thème qui leur semblait le plus pertinent. Tatiana Tchitri, élève en classe de seconde S à l'école privée laïque Anna Maria, à Lomé au Togo, nous a surprise en proposant un texte sur la pollution numérique. C'est une thématique qui n'est pas très abordée alors qu'aujourd'hui, l'usage des technologies numériques gagne du terrain, avec ses revers.