RECHERCHE DE VOLONTAIRES/MISSIONS ET STAGES EN AFRIQUE

L'association humanitaire RE.VO.DE TOGO est enregistrée au Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et des Collectivités Locales au récepissé numero 0808/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA

Vous êtes jeunes, adultes, étudiant en formation, groupe de scout, fonctionnaire et particulier, vous avez entre 18 et 60 ans, vous aimeriez participer à une mission humanitaire dans un pays africain, découvrir ses cultures et rencontrer une population prêt à rendre votre séjour utile et inoubliable.

L’association humanitaire REVODE TOGO(Réseau des Volontaires pour le Développement-Togo) vous offre cette possibilité ; chaque année de janvier à décembre, nous accueillons des volontaires venant d’horizons divers qui s’unissent avec les volontaires du pays pour mener un projet à terme.

Vous n’avez besoin d’aucunes qualifications particulières mais nous avons besoin de personnes motivées et prêtes à s’adapter à des conditions différentes de celles que vous connaissez!

"Partout où vous avez besoin de nous REVODE TOGO est présent"

Possibilités de camps chantiers et de stages à moyen et long terme.

Nos Camps chantiers

– Soutient scolaire aux enfants

– Animation, loisir avec les enfants

– Sensibilisation IST/VIH-SIDA, Malaria

– Artisanat Africain

– Reboisement

– Rénovation de salle de classe, points d’eau…

– Construction de bâtiments scolaires, bibliothèques

– Construction de dispensaires, centres de santé, …

Venez vivre des vacances et des moments utiles, remplis de souvenirs patents et inoubliables.

Des bénévoles venant d’horizons diverses vivent et travaillent ensemble au profit d’une communauté pendant une période allant de 3 semaines à 2 mois pour la réalisation d’un projet d’intérêt commun.

Vous avez également la possibilité de prévoir un voyage touristique de quelques jours après votre mission.

REVODE TOGO

E-mail : associ.revode@gmail.com

Tél/WhatsApp : 00228 96060444

Nos domaines de Stage

Avec REVODE TOGO vous avez la possibilité d’effectuer votre stage dans différents domaines selon votre préférence.

Nous recevons des stagiaires durant toute l’année de Janvier à décembre.

EDUCATION

-Stage pré instituteurs

-Stages instituteurs et professeurs dans les écoles primaires ou collèges

-Stages éducateurs spécialisés

-Stage organisation d’activités cultuelles pour enfants.

SANTE

-Stages infirmier ou médical en milieu rural et urbain

-Stages éducateurs spécialiser pour mission de prévention de maladies dans les écoles et au niveau des populations locales

ART

-Stages d’architecture

-Stages en dessin d’art

-Stages échange de pratique artistiques:

-Initiation au batik, sculpture sur bois (d’ébène) pierre à savon…

-Percussion et la danse traditionnelle africaine

ENVIRONNEMENT

-Gestion et protection de l’environnement

-Éducateurs spécialisés pour des missions de sensibilisation éducative sur la gestion des déchets…

STAGE EN JOURNALISME

– Stage Radio

Vous acquerrez l’expérience de la production et la diffusion d’émissions ou de bulletins.

– Stage dans la Presse écrite

Faire vos recherches et rédigez vos articles publiés dans un quotidien local, un magazine hebdomadaire ou une revue mensuelle.

Vous êtes dans une des formations en journalisme ESJ, CFJ, IPJ, Sciences Po… ou que vous constituiez un dossier pour y rentrer, un stage au Togo va enrichir votre expérience et votre CV.

